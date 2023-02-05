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Konyaspor rötarlı olarak İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe maçı oynanacak

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Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Konyaspor rötarlı olarak İstanbul’a geliyor! Fenerbahçe maçı oynanacak

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı. 4 saatlik rötarın ardından kafile yola çıkarken kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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