Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu piyangosu! 12 milyon euro
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün...Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan talip çıktı. Milli futbolcunun rekor bedelle sarı-lacivertlilerden ayrılma ihtimali yüksek.
Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Takıma takviye yapmak adına mesai harcayan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularına teklifler almaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde rekor ayrılık adım adım gerçekleşiyor.
FENERBAHÇE'DE REKOR AYRILIK KAPIDA
Fenerbahçe'de harika bir çıkış yakalayan genç futbolcuya İtalya'dan bir dev talip daha çıktı. Sarı-Lacivertlilerin gözbebeği Ferdi Kadıoğlu için şimdi de Juventus devreye girdi. 23 yaşındaki futbolcu için Napoli ve Milan da nabız yokluyordu.
EN CİDDİ TALİP JUVENTUS
İtalyan basınında son dakika olarak geçilen habere göre Ferdi Kadıoğlu için en ciddi takım Juventus. Transferi sezon sonuna bırakmak istemeyen Torino temsilcisi, hem Fenerbahçe hem de oyuncuyla şimdiden anlaşıp transferi noktalamak istiyor.
MASADA 15 MİLYON EURO VAR, FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 25 MİLYON EURO
Ferdi Kadıoğlu için masadaki rakamın 15 milyon euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin talebi ise bu rakamın oldukça yukarısı. Sarı-Lacivertliler başarılı oyuncusundan en az 25 milyon euro gelir beklerken, transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda hem Fenerbahçe hem de Süper Lig rekoru kırılmış olacak.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Jesus'un bu sezonki vazgeçilmez isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de 20 maça çıktı ve 3 asistlik katkı verdi. 23 yaşındaki futbolcu 17 Mart 2022 tarihinde Fenerbahçe ile yeni sözleşme yapmış ve 4 yıllık imzayı atmıştı.
Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
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