Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu piyangosu! 12 milyon euro

Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Takıma takviye yapmak adına mesai harcayan Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularına teklifler almaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerde rekor ayrılık adım adım gerçekleşiyor.

FENERBAHÇE'DE REKOR AYRILIK KAPIDA

Fenerbahçe'de harika bir çıkış yakalayan genç futbolcuya İtalya'dan bir dev talip daha çıktı. Sarı-Lacivertlilerin gözbebeği Ferdi Kadıoğlu için şimdi de Juventus devreye girdi. 23 yaşındaki futbolcu için Napoli ve Milan da nabız yokluyordu.