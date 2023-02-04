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Galatasaray'a Musa Barrow'dan kötü haber! Bologna'dan resmi açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 04.02.2023
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Galatasaray’a Musa Barrow’dan kötü haber! Bologna’dan resmi açıklama geldi

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Musa Barrow'un Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini ve Barrow'un takımda kalacağını söyledi. İşte detaylar...

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