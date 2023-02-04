Beşiktaş Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Borini için geri sayım başladı

TAKAS OLMAZSA BONSERVİS

Karagümrük'ten haber bekleyen Kara Kartal'ın teklifinin bununla sınırlı olmayacağı takasın kabul edilmemesi durumunda da transferi para ödeyerek bitireceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda mutluluk duyacağı belirtildi. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 20 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 8 asistle harika bir performans sergiledi.