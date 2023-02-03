Fenerbahçe’den Ali Palabıyık açıklaması: Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir

Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyorum, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbelerden sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup.

Son bir kere daha sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor. MHK değişimin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu yıllardır yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi. Geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası TFF'de ve sayın Büyükekşi'de ve yönetiminde" diye konuştu.