Fenerbahçe'den Ali Palabıyık açıklaması: Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir
Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de hakeme isyan sürüyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
1-1 eşitlikle sona eren maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Ali Palabıyık hakkında konuştu.
Baki, "Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği, vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugün ki performansıyla" dedi.
"ALİ PALABIYIK'I GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Ali Palabıyık'ın maçı katlettiğini belirten Baki, "Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça, kim verdi bu emri sana Fenerbahçe'yi katletmen için? Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivasspor - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu an ki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan verildiği, bizim ise bu gibi maçlarda 1 puanı zor alacağımız senaryolar...
Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyorum, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbelerden sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup.
Son bir kere daha sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor. MHK değişimin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu yıllardır yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi. Geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet, giderayak son bir darbe vurdu gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası TFF'de ve sayın Büyükekşi'de ve yönetiminde" diye konuştu.
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