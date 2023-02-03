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Abdullah Avcı'nın gözü Galatasaray maçında

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Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Abdullah Avcı’nın gözü Galatasaray maçında

İç sahada rakip tanımamasına rağmen deplasmanda 4 aydır galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı oynayacakları zorlu maçta bu hasreti bitirmek istiyor.

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