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Haberler Spor Haberleri Canlı | Adana Demirspor - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

Canlı | Adana Demirspor - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Canlı | Adana Demirspor - Fenerbahçe canlı anlatım izle! Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken ligde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Kritik maçta sarı lacivertlilerde Joao Pedro ile Miguel Crespo forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor evinde ligde şampiyonluk peşinde koşan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Lincoln, İrfan, Arda (Zajc), Valencia, Batshuayi

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MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SON MAÇI KANARYA KAZANDI

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 İSİM YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

ÇOK SAYIDA İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

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