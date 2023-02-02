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Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı sonrası bir kötü haber daha! Yıldız isim Konyaspor maçında yok

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Fenerbahçe’ye Adana Demirspor maçı sonrası bir kötü haber daha! Yıldız isim Konyaspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe haftaya Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde Michy Batshuayi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Batshuayi Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

8 OYUNCU SINIRDAYDI, BATSHUYİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 8 isim, sarı kart ceza sınırındaydı. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor; bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki mücadelede forma giyemeyeceklerdi.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Michy Batshuayi, Adana Demirspor'un serbest vuruş ile oyuna sokmak istediği topa müdahalesiyle engel olunca sarı kart gördü.

KONYASPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de sarı kart gören Michy Batshuayi, 6 Şubat'ta iç sahada oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. 74. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, Adana Demirspor mücadelesinde 78. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

Fenerbahçe Adana’da kayıp!

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