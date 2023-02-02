Fenerbahçe’ye Adana Demirspor maçı sonrası bir kötü haber daha! Yıldız isim Konyaspor maçında yok

8 OYUNCU SINIRDAYDI, BATSHUYİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 8 isim, sarı kart ceza sınırındaydı. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor; bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki mücadelede forma giyemeyeceklerdi.