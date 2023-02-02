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Galatasaray'dan Mert Müldür için son teklif! 5 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Galatasaray’dan Mert Müldür için son teklif! 5 milyon euro...

Galatasaray, transfer listesinde yer alan Mert Müldür için son bir görüşme yapma kararı aldı. A Milli Takım formasını da giyen Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle Sassuolo'da sadece 2 maçta oynadı.

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