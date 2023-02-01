01 Şubat 2023, Çarşamba
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Trabzonspor Antalyaspor canlı anlatım | Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Trabzonspor Antalyaspor canlı anlatım | Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İlk 11'lerde kimler var? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlıyor.

Trabzonspor Antalyaspor maçın hakemi kim? İlk 11'lerde kimler var? Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI ?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

MAÇIN HAKEMLERİ

METE KALKAVAN(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(2. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)

HAKAN CEYLAN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

SÜLEYMAN ÖZAY(AVAR)

TRABZONSPOR'DA KİMLER YOK

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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