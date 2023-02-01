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GS-ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU | Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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GS-ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU | Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesi kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ

GS Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray Ümraniyespor mücadelesi aslanın galibiyeti ile son buldu. Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. İşte nefes kesen maçın detayları...

GS Ümraniyespor maç özeti merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Galatasaray galibiyet serisini devam ettirdi. Nefes kesen mücadelenin detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Üst üste 11'nci galibiyetine erişen sarı-kırmızılı ekip puanını 51'e yükseltti. Peki GS-Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

GS-ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU

Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti, Ümraniyespor ise 14 puanda son sırada kaldı.

Galatasaray'ın gollerini İcardi (2) ve Abdülkerim kaydetti.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

7. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera iki hamlede kontrol etti.

8. dakikada Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top savunmadan sekerek ön direkte Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Geraldo'nun son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada kale önünde Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Geraldo'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Avounou'nun sert şutunda kaleci Muslera sektirdiği topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun kornere çeldi.

31. dakikada ceza yayı üzerinden Mertens'in verdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe atışında ön direkte Nelsson arka direğe indirdi. Arka direk dibinde Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Geraldo'nun yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Avounou'nun vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan Avounou'nun yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Gürbulak gelişine bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Kerem'in ortasında kale önünde Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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