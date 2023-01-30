Ümraniyespor Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladı
Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladığını duyurdu. Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hücum hattına yeni bir transfer daha yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulüp Nijeryalı futbolcu Kayode'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kayode. Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kayode, Süper Lig'de daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor formaları giymişti.
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