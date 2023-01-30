Galatasaray transferi KAP'a bildirdi! İşte Kaan Ayhan'ın bonservisi ve maaşı...
Galatasaray, Kaan Ayhan transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılılar Sassoulo'ya net 400.000 Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kaan'ın satın alma opsiyonu ise 2.800.000 Euro olarak belirlendi. İşte detaylar...
Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.
Sarı Kırmızılılar, 4-0 kazandığı Giresunspor maçı sonrası transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Kaan Ayhan'ı resmen kadrosuna kattı.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Kaan Ayhan ve Kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur.
Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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