Galatasaray’da ayrılık! Yıldız isim salı günü sarı kırmızılı formaya veda ediyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı netleşiyor.





TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'den gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmek için geri sayıma geçen 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.