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Galatasaray'da ayrılık! Yıldız isim salı günü sarı kırmızılı formaya veda ediyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Galatasaray’da ayrılık! Yıldız isim salı günü sarı kırmızılı formaya veda ediyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla gözden çıkartılan isimlerden biri olan Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven'e transfer olacak. Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılacak ve Hollanda'ya gidecek. İşte detaylar...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt'un yeni takımı netleşiyor.



TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'den gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmek için geri sayıma geçen 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

SALI GÜNÜ GİDİYOR

Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılacak ve Hollanda'ya gidecek. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından PSV Eindhoven ile resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Aanholt, 2 asist yaptı.

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