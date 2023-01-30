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PSG'ye evinde büyük şok! Uzatmalarda gelen golle yıkıldılar

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Giriş Tarihi: 30.01.2023
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PSG’ye evinde büyük şok! Uzatmalarda gelen golle yıkıldılar

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint Germain ile William Still'i yönetimindeki Reims karşı karşıya geldi. Parc des Princes'de oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken ev sahibi PSG'nin golü 51. dakikada Neymar'ın ayağından geldi.

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