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Enner Valencia efsaneyi geride bıraktı!

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Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Enner Valencia efsaneyi geride bıraktı!

Ekvadorlu forvet, dün akşam Ülker Stadı’nda oynanan maçta Kasımpaşa filelerini tam 4 kez sarstı. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 17 lig maçında 19 gole ulaşan Valencia, krallık yarışında rakipleriyle olan farkı iyice açtı.

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