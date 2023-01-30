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Burak Yılmaz fırtınası! Hollanda'da atmaya devam ediyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Burak Yılmaz fırtınası! Hollanda’da atmaya devam ediyor

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Eredivisie'nin 19. haftasında deplasmanda Cambuur'u 2-1 mağlup etti. Sittard'ın gollerini Burak ile Ivan Cordoba kaydetti. Burak böylece ligde 8 gole ulaştı.

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