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Son dakika: Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic şampiyon oldu

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Son dakika: Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda Novak Djokovic şampiyon oldu

Son dakika haberleri... Novak Djokovic, Avustralya Açık tek erkekler finalinde Stefanos Tsitsipas'ı 6-3 7-6 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek 10'uncu kez Avustralya Açık şampiyonu oldu.

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