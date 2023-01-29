Valencia şov yaptı Fenerbahçe seriye bağladı: Kasımpaşa'ya 5 gol
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe golcüsü Valencia (4) ve Batshuayi'nin ayağından bulduğu gollerle 5-1 kazandı. Ligde 3 maç üst üste kazanan Sarı-lacivertliler puanını 44'e yükseltti, Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Valencia, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan oyuncu oldu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan Fenerbahçe, 24. dakikada Mamadou Fall'un golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran sarı-lacivertliler, 37 ve 39. dakikalarda Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıya kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe, yine Enner Valencia'nın 52. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 69. dakikada yine Valencia ile dördüncü golü buldu. Kalan bölümde bazı pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini kayıpsız sürdürdü.
VALENCİA, LİGDE 19. GOLÜNE ULAŞTI
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, gollerini sürdürdü.
Kasımpaşa karşısında takımı adına biri penaltıdan dört gol üreten tecrübeli oyuncu, ligde 19. golüne ulaştı.
Bu sezon kupada 1, Avrupa'da ise 2 golü bulunan 33 yaşındaki santrfor, toplamda ise 22 gol atmayı başardı.
Öte yandan golcü oyuncu, kulüp kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.
Valencia, yerini 83. dakikada Luan Peres'e bırakırken, tribünler uzun süre golcü ismi alkışladı.
CRESPO CEZALI DURUMUNA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, cezalı duruma düştü.
Müsabakanın 71. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Crespo, 90. dakikada sarı kart gördü.
Maç öncesi 3 sarı kartı bulunan ve bu kartla cezalı duruma düşen Crespo, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
6 MAÇTIR KALESİNİ KAPATAMADI
Fenerbahçe, son maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
Ligde oynadığı son 4 lig maçı ile kupadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında en az bir gol yiyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı da kalesini koruyamadı.
Üst üste son 6 resmi maçında da gol yiyen Fenerbahçe, söz konusu sürede toplam 8 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, son olarak iç sahada 4-0 kazandığı Hatayspor müsabakasında gol yememişti.
BATSHUAYİ GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü.
Tecrübeli futbolcu, maçın 90+2. dakikasında attığı golle ligdeki gol sayısını da 10'a yükseltti.
Batshuayi, ligdeki 10 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 15. golüne ulaştı.
JAYDEN OOSTERWOLDE, KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a davet ettiği Jayden Quinn Oosterwolde, Kadıköy'e ayak bastı.
Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Kasımpaşa maçını locadan takip etti.
Öte yandan karşılaşmayı 37 bin 909 biletli seyirci izledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nedir?
- Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
- Hangi cümlede yazım hatası vardır?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alımları ne zaman, başladı mı? Hemşire, Tıbbi Sekreter... 2023 Başvuru Şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı
- MSÜ ÖSYM BAŞVURU EKRANI | 2023 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Aile dizisi ne zaman başlıyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlama? Aile dizisi 1. bölüm hangi tarihte yayınlanacak?
- 15 Tatilden sonra okul ne zaman açılacak? Dersler kaç Şubat'ta başlayacak? Yarıyıl tatili uzadı mı, uzayacak mı?
- FB-KASIMPAŞA MAÇ SONUCU | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? 29 Ocak Pazar Maç özeti
- Deprem mi oldu? Van, Hatay... 29 Ocak Pazar son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER
- Pasaport ne zaman gelir? Çıkması ne kadar sürer? 6 ay, 1-2+3+10 yıl... 2023 ZAMLI ücreti ne kadar, kaç TL? Pasaport DURUM SORGULAMA EKRANI
- 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?