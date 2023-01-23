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Fenerbahçe taraftarını şoke eden anlar! Sahada tartıştılar takım arkadaşları araya girdi

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Fenerbahçe taraftarını şoke eden anlar! Sahada tartıştılar takım arkadaşları araya girdi

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'u deplasmanda yendiği maçta, Sarı-Lacivertli futbolcular Batshuayi ve Emre Mor’un tartışması dikkat çekti. Müsabaka anında ikili arasında gergin anlar yaşanırken İrfan Can Kahveci araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. İki isim, maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına beraber çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı.

Müsabakanın 0-0 devam ettiği sırada 58. dakikasında bir pozisyon sonrası Belçikalı forvet Michy Batshuayi, topun dışarı çıktığı esnada Emre Mor'un yanına geldi.

TARTIŞMAYI İRFAN CAN AYIRDI

İkili bir süre tartışırken, araya giren İrfan Can Kahveci iki oyuncuyu sakinleştirerek uzaklaştırdı.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Batshuayi de 1 gole imza attı.

MAÇ SONUNDA BERABER RÖPORTAJ VERDİLER

İki isim, maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına beraber çıktı.

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