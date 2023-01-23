Fenerbahçe taraftarını şoke eden anlar! Sahada tartıştılar takım arkadaşları araya girdi

TARTIŞMAYI İRFAN CAN AYIRDI

İkili bir süre tartışırken, araya giren İrfan Can Kahveci iki oyuncuyu sakinleştirerek uzaklaştırdı.



Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Batshuayi de 1 gole imza attı.