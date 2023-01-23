MKE Ankaragücü’nden Eren Derdiyok kararı

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda kadromuza dahil olan profesyonel futbolcumuz Eren Derdiyok ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eren Derdiyok'a tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.