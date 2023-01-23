Fenerbahçe son dakikada hayat buldu! Ümraniyespor'u Kaptan'ı yaktı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında birçok pozisyondan yararlanmayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 1-0 öne geçse de kısa süre sonra yediği golle maçta eşitlik sağlandı. Ümraniyespor'un kaptanı Glumac, son dakikada kendi kalesine gol atınca Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. Böylece lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe puanını 41'e yükseltti.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısı ise büyük bir heyecana sahne oldu.
Batshuayi'nin 73. dakikada bulduğu golle öne geçen Fenerbahçe, skoru yalnızca 5 dakika boyunca önde tutabildi.
78. dakikada Umut Nayir'in golüyle eşitliği sağlayan Ümraniyespor maçı 1-1'e getirdi.
KAPTAN'I ÜMRANİYESPOR'U YIKTI!
Ümraniyespor'un kaptanı Glumac, son dakikada kendi kalesine gol atınca Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.
Ümraniyespor'un uzatma dakikalarında bulduğu gol Glumac'ın yaptığı faul nedeniyle VAR uyarısı ile iptal edildi.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe puanını 41'e yükseltti ve böylece lider Galatasaray'ın 4 puan gerisindeki takibini sürdürdü.
Düşme potasında son sırada yer alan Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
Karşılaşmadaki ilk etkili atak, 10. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Batshuayi vurdu. Orkun'un bir kez daha önlediği topu Rossi kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
13. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Valencia, kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kaldı. Valencia, Orkun'u da çalımlamak isterken, son anda meşin yuvarlağı çelen Orkun mutlak bir golü önledi.
67'nci dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'da kaldı.
72'nci dakikada Avonou'nun soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
74'üncü dakikada Atilla Szalai'nin uzun pasında topla buluşan Batshuayi ceza sahasına girdi. Kaleciyi çalımlayan Batshuayi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
78'inci dakikada Ümraniyespor eşitliği yakaladı. Durel Avounou'nun pasında topla buluşan Umut Nayir, kaleci Altay'ı da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
82'nci dakikada Alioski'nin soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun oyun alanına çeldi.
89'uncu dakikada Valencia'nin ortasında ceza sahası içinde Glumac'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+11 Ev sahibi ekipten Onur Atasayar, hakeme itirazdan ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Glumac, O. Atasayar; Kartal Kayra, Oğuz, Sackey, Bettaieb, O. Ayık, U. Nayir.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.
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