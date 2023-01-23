Fenerbahçe son dakikada hayat buldu! Ümraniyespor’u Kaptan’ı yaktı!

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Karşılaşmadaki ilk etkili atak, 10. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Batshuayi vurdu. Orkun'un bir kez daha önlediği topu Rossi kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

13. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Valencia, kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kaldı. Valencia, Orkun'u da çalımlamak isterken, son anda meşin yuvarlağı çelen Orkun mutlak bir golü önledi.