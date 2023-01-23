Son dakika | Başakşehir Edgar Miguel Ie'yi renklerine kattı
Son dakika spor haberi | Medipol Başakşehir, Edgar Miguel Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Portekizli futbolcu Edgar Ie, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giymişti.
Medipol Başakşehir, devre arası transferlerine başladı.
Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı stoper Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Başakşehir resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek. Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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