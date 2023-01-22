KAYSERİSPOR-BJK MAÇ SONUCU | Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç Özeti
Kayserispor BJK maç sonucu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 20. haftasında gerçekleşen Kayserispor BJK mücadelesini kartal 2-0'lık galibiyetle sonlandırdı. 2. dakikada öne geçmeyi başaran Beşiktaş, 42. dakikada Salih Uçan'ın golüyle zafer elde etti. İşte nefes kesen maçın detayları...
Kayserispor ekibi Spor Toto Süper Lig 20. haftasında BJK ekibini sahasında ağırladı. Heyecanla beklenen maçın bitmesinin ardından detaylar araştırılıyor. Mücadelenin heyecanını doruklarda hisseden taraftarlar arama motorlarında maç özetini araştırmaya başladı. Peki Kayserispor BJK maçı kaç kaç bitti? İşte Kayserispor BJK mücadelesinin özeti...
MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti..
Kartal'da golleri 2. dakikada Redmond ve 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.
İLK YARI
2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Campanharo'dan seken topu kontrol etmeyi başaran Redmond, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada sol kanattan bindirme yapan Masuaku'nun sol çaprazdan sert vuruşunda, top az farkla direk dibinden auta çıktı.
29. dakikada Kayserispor atağında, Gökhan Sazdağı'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Cardoso, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
36. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın röveşatasında, top az farkla auta gitti.
38. dakikada Mane'nin sol çaprazdan aşırtma vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
42. dakikada Cenk Tosun'un kafasıyla indirdiği topa sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün sert şutunda, kaleci Cenk Gönen'i geçen topu çizgi üzerinden Hosseini uzaklaştırdı.
Aynı dakika içinde Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Redmond'ın arka direğe ortasında savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Salih Uçan'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
45+2. dakikada sol taraftan çizgiye inen Masuaku'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Muleka, altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
45+7. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un ortasında altıpas çizgisi önünde boş pozisyondaki Kemen'in kafa vuruşunda, top auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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