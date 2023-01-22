Fırtına "4" koldan esti! İstanbulspor'a Trabzon'da farklı tarife!

35 MAÇTIR YENİLMEDİ



Evinde sırtı yere gelmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor müsabakasından da galip ayrılarak namağlup serisini bozmadı. Rakibini 4 golle deviren bordo mavililer sahasında yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.



HAFTALAR SONRA ÜST ÜSTE KAZANDI



Ligin ilk yarısında istikrar yakalayamayan Trabzonspor, ligde 110 günlük uzun bir aranın ardından üst üste iki maç kazanmayı başardı. Son olarak ligin 7'nci haftasında sahasında Gaziantep FK ve 8'nci haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, haftalar süren hasretin ardından üst üste maç kazanmasını bildi.



TREZEGUET SONRADAN GİRDİ, GBAMİN KADRODA YOK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor müsabakasındaki kadroyu değiştirdi. Bartra-Denswil ikilisini stoper hattında konumlandıran Avcı, sakatlığı bulunan Gbamin'i kadroya almadı. Trezeguet'i yedek kulübesine alan Avcı, serum tedavisi gören Hugo'yu da kulübede dinlendirdi. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Bakasetas'ın yerine oyuna dahil olan Trezeguet, 64'üncü dakikada fileleri havalardırdı.



Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Dorukhan, Visca ve Serkan kadroda bulunmazken Lahtimi de maçın kadrosunda yer almadı.