Fırtına "4" koldan esti! İstanbulspor'a Trabzon'da farklı tarife!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 ile aştı. Bordo-mavililere galbiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltti, İstanbul temsilcisi ise 15 puanda kaldı.
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ağırladığı İstanbulspor'u 4-0 ile geçti.
GALİBİYETİ GETİREN GOLLER
Bordo-mavililere galbiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet kaydetti.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltti, İstanbul temsilcisi ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.
33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
İlk yarı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46'ncı dakikada İstanbulspor'da Eze'ni vuruşu Bartra'dan sekti. Topu önünde bulan sol çaprazdaki Ethemi'nin şutunda Uğurcan topu yakaladı.
49'uncu dakikada Trabzonspor'da paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta sağ çaprazdaki Bakasetas topu ceza sahası içine gönderdi. Kale önündeki Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen geri çevirdi. Jensen'den seken topa vuran Bartra'nın şutunda top ağlara gitti: 2-0.
51'inci dakikada sol kanattaki Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortaladığı top savunmaya çarparak sekti. Ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas'ın sol uzak köşeye doğru sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
64'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Hamsik, sol kanattaki Trezeguet'e pasını verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'in kaleye doğru vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.
Karşılaşma Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
35 MAÇTIR YENİLMEDİ
Evinde sırtı yere gelmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor müsabakasından da galip ayrılarak namağlup serisini bozmadı. Rakibini 4 golle deviren bordo mavililer sahasında yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.
HAFTALAR SONRA ÜST ÜSTE KAZANDI
Ligin ilk yarısında istikrar yakalayamayan Trabzonspor, ligde 110 günlük uzun bir aranın ardından üst üste iki maç kazanmayı başardı. Son olarak ligin 7'nci haftasında sahasında Gaziantep FK ve 8'nci haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u mağlup eden bordo-mavili ekip, haftalar süren hasretin ardından üst üste maç kazanmasını bildi.
TREZEGUET SONRADAN GİRDİ, GBAMİN KADRODA YOK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın son oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor müsabakasındaki kadroyu değiştirdi. Bartra-Denswil ikilisini stoper hattında konumlandıran Avcı, sakatlığı bulunan Gbamin'i kadroya almadı. Trezeguet'i yedek kulübesine alan Avcı, serum tedavisi gören Hugo'yu da kulübede dinlendirdi. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Bakasetas'ın yerine oyuna dahil olan Trezeguet, 64'üncü dakikada fileleri havalardırdı.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Dorukhan, Visca ve Serkan kadroda bulunmazken Lahtimi de maçın kadrosunda yer almadı.
FATİH TEKKE'YE SEVGİ GÖSTERİSİ
İstanbulspor Teknik Direktörü ve Trabzonspor'un sevilen eski futbolcusu Fatih Tekke, sahaya çıktığı sırada tribünlerdeki taraftarın sevgi gösterisiyle karşılandı. Bordo-mavili taraftarların alkış ve tezahüratlarıyla sahaya çıkan teknik adam, tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan, Abdülkadir ve Yusuf, maç başlamadan önce teknik adamla sahada kucaklaştı.
YUSUF'UN PERFORMANSI ALKIŞLANDI
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, yaklaşık 3 buçuk yıl sonra bordo-mavili formayla ligde ilk golünü attı. 2019 yılında Lille'ye transfer olan ve sezon başında Fransız ekibinden kiralanan oyuncu, Süper Lig'deki son golünü 18 Mayıs 2019 tarihinde oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 galip geldiği Beşiktaş maçında atmıştı. Son haftalarda performansında yükseliş gösteren oyuncunun takımına olan katkısı taraftarlardan alkış aldı.
MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, rakip takım yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda düzenlenen yemekte başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na günün anısına plaket takdim etti.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gómez
İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'LİYE kredi müjdesi verildi! PARAM YOK DİYENLERE kolaylık sağlayacak! Prim borcu olanlar kendi maaşlarıyla ödeyebilecek!
- Survivor 6. bölüm CANLI İZLE! 22 Ocak Survivor yeni bölüm TV8 canlı yayın izleme ekranı!
- Telefonun başında çaresiz bekleyenlere müjde! Çalmayacak diyorlardı çaldı! Eski sevgilisi bin pişman olacak burçlar...
- MEMURA 600 puanlık EK İLAVE! 25-30 YILA EN AZ 2.463 TL ARTIŞ! Öğretmen, hemşire, jandarma... Ek gösterge maaşa ne zaman yansıyacak?
- MSÜ başvuru son gün ne zaman? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Ece Begüm Yücetan kimdir? Survivor Begüm Yücetan kaç yaşında, nereli? Sosyal medya son halini konuşuyor!
- YILIN İLK KANDİLİ ne zaman? 2023 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün? Önemi, fazileti nedir? Regaip Kandili ile ilgili HADİSLER!
- Genel af düzenlemesi son durum: 2023 mahkumlara genel af çıkacak mı? Genel ya da kısmi af olacak mı? SON DAKİKA HABERLER
- Recep ayının ilk gecesi ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!
- KAYSERİSPOR-BJK MAÇ SONUCU | Kayserispor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maç Özeti
- 21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim... SIRALAMA DEĞİŞTİ!
- TS-İstanbulspor MAÇI | Trabzonspor-İstanbulspor Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Şifreli mi şifresiz mi?