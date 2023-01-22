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Haberler Spor Haberleri TS-İstanbulspor MAÇI | Trabzonspor-İstanbulspor Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Şifreli mi şifresiz mi?

TS-İstanbulspor MAÇI | Trabzonspor-İstanbulspor Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Şifreli mi şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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TS-İstanbulspor MAÇI | Trabzonspor-İstanbulspor Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler... Şifreli mi şifresiz mi?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında sahasında İstanbulspor ekini konuk ediyor. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. TS-İstanbulspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki Trabzonspor-İstanbulspor saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor-İstanbulspor maçı saat kaçta sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Süper Lig 20. haftasında TS-İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Trabzonspor-İstanbulspor saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen maçın muhtemelleri...

TS İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Marc Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Trezeguet, Maxi Gomez

İSTANBULSPOR: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Muammer, Rroca, Ethemi, Emir Kaan, Topalli, Eze

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