ZTK'da olası çeyrek final eşleşmeleri! Türkiye Kupası'nda Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oynanabilir! Dev derbi ihtimali taraftarları heyecanlandırdı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final öncesi maçlar tamamlanırken seri başı ve seri başı olmayan takımlar da belli oldu. Buna göre Galatasaray ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşebilir. Kupada çeyrek final kuralarının 24 Ocak salı günü yapılması bekleniyor. ZTK'da çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaşmaları tamamlanırken çeyrek finalde eşleşmeler de belli oldu.
Alınan sonuçların ardından; Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe, çeyrek final kurasında seri başı olacaklar. Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ise seri başı olmayan takımlar.
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