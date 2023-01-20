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Konyaspor'da Livaja hamlesi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Konyaspor’da Livaja hamlesi

Konyaspor, 10 numara ve santrfor transferi için harekete geçti. Yeşil-Beyazlı ekibin Hajduk Split’te forma giyen Hırvat oyuncu Marko Livaja’yı gündemine aldığı iddia edildi.

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