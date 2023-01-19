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Fenerbahçe'den son dakika Aboubakar açıklaması! Kamerunlu golcü sarı lacivertli formayı mı giyecek? Selahattin Baki açıkladı

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Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Fenerbahçe’den son dakika Aboubakar açıklaması! Kamerunlu golcü sarı lacivertli formayı mı giyecek? Selahattin Baki açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Çaykur Rizespor'u devirerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Baki, Jorge Jesus'un iki bölgeye transfer istediğini söylerken Aboubakar transferi konusunda da son noktayı koydu. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fenerbahçe evinde Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki forvet transferi hakkında konuştu.

OFSAYTIMSI...

Uzun zamandır ortada gözükmeyen rakip takım yöneticileri, konu Fenerbahçe olunca ortaya çıkıyorlar. Antep maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir demeç vardı kendisi. Ancak bu demeç 5 dakika sonra çürüdü çünkü uzatma dakikalarının %50'si oynanmadı.

"Ofsaytımsı diye bir kelime girdi Türk futboluna. Orada bile sesini çıkarmayanlar, konu Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar. Ben onlara kendi camiaların haklarını korumalarını tavsiye ediyorum."

ABOUBAKAR TRANSFERİ

"Aboubakar konusu, olacak iş değil. Ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne de menajerini aradık. Çok enteresan. Hele ki Suudi Arabistan'da olan bir oyuncu, kontaklarımız ortada. Biz talip olursak alırız. Biz burada anaokulu yürütmüyoruz."

FENERBAHÇE 2 BÖLGEYE TRANSFER YAPACAK

"Hocamız stoper ve sol bek istedi. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaman zaman tepki yiyoruz çünkü paylaşmıyoruz. Konuştuğumuz futbolcuların da piyasa değerlerini yükseltmemek adına isimleri gizli tutuyoruz." dedi.

"Şu an itibarıyla santrfor transferi düşünmüyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da yok."

Fenerbahçe kupada çeyrek finalde!

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