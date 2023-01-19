Fenerbahçe’den son dakika Aboubakar açıklaması! Kamerunlu golcü sarı lacivertli formayı mı giyecek? Selahattin Baki açıkladı

OFSAYTIMSI...

Uzun zamandır ortada gözükmeyen rakip takım yöneticileri, konu Fenerbahçe olunca ortaya çıkıyorlar. Antep maçının ardından Fenerbahçe'yi eleştiren bir demeç vardı kendisi. Ancak bu demeç 5 dakika sonra çürüdü çünkü uzatma dakikalarının %50'si oynanmadı.

"Ofsaytımsı diye bir kelime girdi Türk futboluna. Orada bile sesini çıkarmayanlar, konu Fenerbahçe olunca sesini çıkarıyorlar. Ben onlara kendi camiaların haklarını korumalarını tavsiye ediyorum."