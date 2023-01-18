Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile çeyrek finale kalma mücadelesi verdi.
Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.
ÇEYREK FİNAL PENALTILARLA GELDİ
A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Penaltı atışları sonrasında Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
Ankaragücü 1-0 Beşiktaş GOL: Sowe (Dk. 12) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Ankaragücü 1-1 Beşiktaş GOL: Cenk Tosun (Dk. 77) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka.