Ankaragücü ZTK'da Beşiktaş'ı eledi! Çeyrek final penaltılarla geldi

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren zorlu karşılaşmayı penaltılarda 4-3 kazanan başkent temsilcisi adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş: 18.01.2023 17:34 Güncelleme: 18.01.2023 20:41

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile çeyrek finale kalma mücadelesi verdi.

Eryaman Stadı'nda saat 17.45'te başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

ÇEYREK FİNAL PENALTILARLA GELDİ

A Spor'dan canlı olarak yayınlanan mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Penaltı atışları sonrasında Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

Ankaragücü 1-0 Beşiktaş GOL: Sowe (Dk. 12) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Ankaragücü 1-1 Beşiktaş GOL: Cenk Tosun (Dk. 77) GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Tolga Ciğerci, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Saiss, Salih Uçan, Gedson, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Muleka.

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