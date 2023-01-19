Canlı | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fenerbahçe evinde 1.Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kanarya kritik karşılaşmayı kazanarak derbi sonrası yeni bir seriye başlamak isterken Rizespor'da bir sürpriz yapma peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 19.01.2023 17:46 Güncelleme: 19.01.2023 18:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesinde Fenerbahçe İstanbul'daki evinde 1.Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Arda Güler, Mert Hakan, King, Rossi, Serdar Dursun

Rizespor: Tarık, Alberk, Sinan, Emirhan, Ercan, Ekechukwu, Miya, Mithat, Olawoyin, Deniz

ASpor CANLI YAYIN

SON KARŞILAŞMA 6-0 SONA ERDİ

Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

KUPA SERÜVENİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Rizespor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Joao Pedro takımını yalnız bırakacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

Canlı | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Gaziantep - Konyaspor ZTK maçı canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
Trabzonspor uzatmalarda tura koştu! Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Ankaragücü ZTK'da Beşiktaş'ı eledi! Çeyrek final penaltılarla geldi
BİZE ULAŞIN