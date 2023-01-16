Galatasaray'da Icardi tehlikesi! PSG için takas iddiası! Sarı kırmızılı taraftarları üzecek haber...
Galatasaray, sezon başında Paris Saint Germain'den kiraladığı ve performansıyla dikkatleri çeken Mauro Icardi'nin bonservisini almak isterken sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun İtalya'ya transferi gündemde. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. PSG'nin, bu sezon Galatasaray'a kiraladığı Mauro Icardi'yi takasta kullanmak istediği öne sürüldü.
Adı daha önce Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr ile anılan Arjantinli yıldız için bu kez İtalya'dan bir takas iddiası gündeme geldi.
Calciomercaco'da yer alan PSG, Milan'dan Rafael Leao ve Pierre Kalulu ile ilgileniyor. Milan'ın Leao için 80, Kalulu için de 20 milyon euro'luk bir gelir beklentisi olduğu aktarıldı.
PSG'nin, sözleşmesi 2024'e kadar devam eden ve takımda artık bir geleceği gözükmeyen Mauro Icardi'yi bu tranferler için takasta kullanmak istediği belirtildi.
Icardi'nin de kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı İtalya futboluna geri dönebileceği vurgulandı.
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