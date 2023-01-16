16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Son dakika | Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
Son dakika | Konyaspor’da İlhan Palut dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Konyaspor'da Beşiktaş yenilgisi sonrası teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA