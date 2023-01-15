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Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero'yu Hamburg'a kiraladı

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Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero’yu Hamburg’a kiraladı

SON DAKİKA! Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, İspanyol stoperi Francisco Montero'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne geçici olarak transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Euro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

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