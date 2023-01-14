Icardi'den Galatasaray'da kalış sinyali: "Evimde gibi hissediyorum" dedi taraftara övgüler yağdırdı

Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğuna değinen Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"45 milyon Arjantinli yıllardır çok istedi. Arjantin'de futbol çok önemli. 2014'te final oynadık ve maalesef orada kaybettik. ABD'de istediğimiz şeyleri yapamadık. İtalya ile final oynadık. Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelemeyen bir ülkeydi. O seviyeye gelmiş olduğumuz için çok mutluyum. Özelikle Messi de her şeyi kazanmıştı ve sadece Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten hak ettiği bir şeydi. Arjantin'in çok iyi oyuncuları var. Bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı."

İstanbul'da çoğunlukla evde zaman geçirdiğini anlatan Icardi, Türk yemekleri ve Türk müziğini sevdiğini aktardı.

Icardi taraftara da "Hep beraber olmamız, buna devam etmemiz gerekiyor. Şu an çok iyi bir dönemdeyiz. Çok güzel bir an yaşıyoruz. Üst üste 8 maç kazandık. Taraftarlarımız sahada çok yardımcı oluyor. Umarım sene sonunda onların hepsini mutlu ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.