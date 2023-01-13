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Beşiktaş'tan Weghorst için KAP açıklaması! Ayrılık resmileşti...

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Beşiktaş’tan Weghorst için KAP açıklaması! Ayrılık resmileşti...

Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamada Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu. Manchester United yolunu tutan Weghorst için Beşiktaş'ın kasasına 2 milyon 825 bin Euro girecek.

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

2 MİLYON 825 BİN EURO

Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."

'CİTY MAÇINDA OYNAMAYACAK'

Günlerce 30 yaşındaki forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanmış ve dün Weghorst, İngiltere'ye gitmişti. Manchester United menajeri Erik Ten Hag da transferi gündemde olan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erik Ten Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giymeyecek" dedi.

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