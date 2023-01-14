Napoli Juventus’u dümdüz etti

JUVENTUS'UN SERİLERİNE SON!

18. maçında 15. galibiyetini alan Napoli, 47 puanla ilk sırada yer alırken rakiplerinden Juventus ile puan farkını 10'a çıkartmış oldu. 8 maçtır gol yemeden kazanan Juventus ise bu farklı mağlubiyet ile 18 maç sonunda 37 puanda kaldı. Juventus, bu karşılaşma öncesinde ligde toplam 7 gol yemişti ki Napoli, kendilerine bir maçta 5 gol atmayı başardı.

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