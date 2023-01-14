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Napoli Juventus'u dümdüz etti

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Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Napoli Juventus’u dümdüz etti

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Juventus'u 5-1 mağlup ederken şampiyonluk yarışındaki rakibinin 8 maçlık galibiyet ve gol yememe serisini de ağır bir mağlubiyet ile sonlandırmış oldu.

İtalya Serie A'da 18. hafta şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan dev bir maçla açıldı. Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 5-1'lik sonuçla galip ayrılarak şampiyonluk yolunda net bir mesaj verdi.

Napoli'yi galibiyete taşıyan goller; 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicka Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani ve 72. dakikada Eljif Elmas'tan geldi. Napoli'de eski Fenerbahçeli Kim Min-jae, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Juventus'un tek golünü ise 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

JUVENTUS'UN SERİLERİNE SON!
18. maçında 15. galibiyetini alan Napoli, 47 puanla ilk sırada yer alırken rakiplerinden Juventus ile puan farkını 10'a çıkartmış oldu. 8 maçtır gol yemeden kazanan Juventus ise bu farklı mağlubiyet ile 18 maç sonunda 37 puanda kaldı. Juventus, bu karşılaşma öncesinde ligde toplam 7 gol yemişti ki Napoli, kendilerine bir maçta 5 gol atmayı başardı.

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