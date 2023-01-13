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Canlı | Galatasaray - Hatayspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray- Hatayspor maçının 11'leri...

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Canlı | Galatasaray - Hatayspor CANLI ANLATIM Galatasaray- Hatayspor maçının 11’leri...

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında lider Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 gibi net bir skorla deviren Aslan, Hatayspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray evinde küme düşme hattında bulunan Hatayspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, K. Ahmet, Vranjes, Recep, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, El Kaabi, Ribeiro, Lobjanizde, Bertuğ (MUHTEMEL)

ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

3 EKSİK VAR

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

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