Canlı | Galatasaray - Hatayspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray- Hatayspor maçının 11'leri...

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.