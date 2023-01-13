Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye şok gönderme

"AĞLAMA FENER"

Ayrıca, maç öncesi stadyumda Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' şarkısı çaldı ve tribünler şarkı boyunca 'Fener ağlama' diye bağırdı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.