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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şok gönderme

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye şok gönderme

Galatasaray geçtiğimiz hafta Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti. Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar tribünler açtığı pankartla Fenerbahçe'ye şok bir göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının geçen hafta deplasmanda 3-0 yendiği Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

"TEK HAKİM..."

Galatasaray tribünleri, Fenerbahçeli taraftarların 'Our City, Our Rules' (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) pankartına "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" pankartı açtı.

"AĞLAMA FENER"

Ayrıca, maç öncesi stadyumda Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' şarkısı çaldı ve tribünler şarkı boyunca 'Fener ağlama' diye bağırdı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, son haftalarda etkili performansıyla liderlik koltuğuna oturan takımlarına destek verdi.

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