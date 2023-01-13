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Volkan Demirel ve Fernando Muslera hasret giderdi! Galatasaray-Hatayspor maçı öncesi sarıldılar

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Volkan Demirel ve Fernando Muslera hasret giderdi! Galatasaray-Hatayspor maçı öncesi sarıldılar

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Galatasaray - Hatayspor maçı öncesi Fernando Muslera ile Volkan Demirel hasret giderdi. İşte o görüntüler...

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