12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst eşyalarını topladı

Son dakika | Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst eşyalarını topladı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
Son dakika | Beşiktaş’ın golcüsü Weghorst eşyalarını topladı

Beşiktaş'ta yeni Weghorst gelişmesi yaşanıyor. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Manchester United'a transferi gündeme dolan yıldız futbolcu Konyaspor maçı kadrosunda olmayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA