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Son dakika | Süper Lig'in 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Son dakika | Süper Lig’in 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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