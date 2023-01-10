Son dakika: Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Açıklamada, Galatasaray'ın 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket Trabzonspor ve Alanyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.