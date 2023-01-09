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Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Roberto Martinez oldu

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Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Portekiz Milli Takımı’nın yeni hocası Roberto Martinez oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sonrası Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Roberto Martinez oldu.

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