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FB-GS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! FB-GS derbi maçı canlı yayın kesintisiz izleme linki!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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FB-GS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! FB-GS derbi maçı canlı yayın kesintisiz izleme linki!

FB-GS canlı izle cümlesi aratılmaya başlandı. Spor TOTO Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan dev derbide nefesler tutuldu. FB-GS 113 yılı aşkın süredir devam eden rekabette bu akşam tarihi anlara şahit olunacak. Zirve için mücadele edecek rakiplerde Galatasaray 1 puanlık fark ile Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor. İşte FB-GS derbi maçı canlı anlatım...

FB-GS canlı izle cümlesi aratılmaya başlandı. Spor TOTO Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan dev derbide nefesler tutuldu. FB-GS 113 yılı aşkın süredir devam eden rekabette bu akşam tarihi anlara şahit olunacak. Zirve için mücadele edecek rakiplerde Galatasaray 1 puanlık fark ile Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor. İşte FB-GS derbi maçı canlı anlatım...

FB GS MAÇI CANLI

Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FB-GS DERBİ MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: (MUHTEMEL) Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, King, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış

KADIKÖY'DE OYNANACAK

Galatasaray ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta beklendiği gibi Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar... Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de yeniden liderliği ele geçirecek Kanarya'da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya'nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DEV DERBİ ÖNCESİ SAMANDIRA KAMPI

Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle Galatasaray maçına formda ve moralli bir şekilde çıkacak. Jorge Jesus ve ekibi, derbi öncesi Samandıra'da adeta kamp kurdu. Teknik ekip, bir yandan 6'da 6 yaparak rüzgarı arkasına alan rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, diğer yandan derbide kullanılacak stratejiyi belirlemek için çalışıyor. Joao Pedro dışında eksik olmaması, Jesus'un kadro seçimi konusunda elini fazlasıyla güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam bu sayede taktik provalarda birçok farklı deneme yapıyor.

KADIKÖY FARKI

En çok merak edilen konu savunmanın 3'lü mü yoksa 4'lü mü olacağı. 3'lü defansla bu sezon başarılı sonuçlar alınsa da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında beklenen oyun ve sonuçlar gelmemişti. Ancak Jesus, bu iki derbinin aksine Galatasaray mücadelesinin Kadıköy'de oynanacak olması nedeniyle 3'lü savunmanın bu kez daha iyi işleyebileceği görüşünde. Taktik idmanlarda bol bol bu sistem üzerinden denemeler gerçekleştiriliyor.

FENER'DE İKİ EKSİK

Galatasaray karşısında uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile birlikte bireysel çalışmalara başlayan Joao Pedro da kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA

Aslan'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ASLAN EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

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