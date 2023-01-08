FB-GS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! FB-GS derbi maçı canlı yayın kesintisiz izleme linki!

KADIKÖY FARKI

En çok merak edilen konu savunmanın 3'lü mü yoksa 4'lü mü olacağı. 3'lü defansla bu sezon başarılı sonuçlar alınsa da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında beklenen oyun ve sonuçlar gelmemişti. Ancak Jesus, bu iki derbinin aksine Galatasaray mücadelesinin Kadıköy'de oynanacak olması nedeniyle 3'lü savunmanın bu kez daha iyi işleyebileceği görüşünde. Taktik idmanlarda bol bol bu sistem üzerinden denemeler gerçekleştiriliyor.