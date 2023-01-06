Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sosyal medya ve arama motorlarında sorgulamaya başladı.Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hakkında merak edilenler...
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından 18. hafta maçları başladı..Şenol Güneş liderliğinde Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ligde bu sezon toplamda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş ligde çıktığı 15 maçta 26 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Kasımpaşa maçı için araştırmalarına başladı. İşte, merak edilen maçın detayları...
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca maçı Zorbay Küçük yönetecek.
Öte yandan; Kasımpaşa ligde bu sezon toplamda 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kasımpaşa ligde toplam çıktığı 16 maçta 18 puan toplayarak 13. Sırada yer alıyor.Beşiktaş'ın lider takımla arasında 10 puan var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- 2023 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI! Starbucks kahveleri ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI küçük boy filtre kahve...
- 6 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 6 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 50 BİN TL'NİN SAHİBİ...
- Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER
- Ulaşım desteği başvuruları başladı mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlar?
- MSB 196 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2023 MSB memur alımı başvuru şartları neler? Memur, Bahçıvan, Aşçı... İşte kontenjan ve branşlar
- 15 karne tatili ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ayın kaçınca başlayacak, kaç gün sürecek? MEB sömestr tatili takvimi...
- Kısmetse Olur Furkan diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Furkan neden diskalifiye olacak?
- Masterchef 2022 yarı final, final ne zaman yapılacak? Masterchef final tarihi açıklandı mı?
- İkinci El Konut Kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2. EL KONUT KREDİ faiz oranı ne kadar, kaç TL? Ödeme planlaması nasıl olacak?
- KPSS 2023/3 tercih kılavuzu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları!