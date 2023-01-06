Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından 18. hafta maçları başladı..Şenol Güneş liderliğinde Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ligde bu sezon toplamda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş ligde çıktığı 15 maçta 26 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Kasımpaşa maçı için araştırmalarına başladı. İşte, merak edilen maçın detayları...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Arena'da oynanacak.