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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? BJK- Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sosyal medya ve arama motorlarında sorgulamaya başladı.Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş- Kasımpaşa maçı hakkında merak edilenler...

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından 18. hafta maçları başladı..Şenol Güneş liderliğinde Beşiktaş, bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar ligde bu sezon toplamda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş ligde çıktığı 15 maçta 26 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş-Kasımpaşa maçı için araştırmalarına başladı. İşte, merak edilen maçın detayları...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Ayrıca maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Öte yandan; Kasımpaşa ligde bu sezon toplamda 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kasımpaşa ligde toplam çıktığı 16 maçta 18 puan toplayarak 13. Sırada yer alıyor.Beşiktaş'ın lider takımla arasında 10 puan var.

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