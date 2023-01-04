TFF binasına silahlı saldırı davası kapsamında keşif yapıldı

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 171 yıldan 285 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.