Galatasaray Ankaragücü CANLI ANLATIM | İlk 11’ler...

ASLAN'DA SAKATLIKLAR VE GELECEK MAÇLAR

Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek.

Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.