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Galatasaray Ankaragücü CANLI ANLATIM | İlk 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Galatasaray Ankaragücü CANLI ANLATIM | İlk 11’ler...

Galatasaray bu pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacağı dev derbi öncesi moral peşinde... Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçında sürüyor. Galatasaray ve Ankaragücü Nef Stadyumu'nda karşılaşıyor. Peki, Galatasaray ve Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda? Maçın hakemi kim? İlk 11'lerde kimler var? Maça dair tüm detaylar ahaber.com.tr'de...

SON DAKİKA | Süper Lig'de futbol keyfi tüm hızıyla sürüyor. Heyecanın zirve yaptığı Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü karşılaşıyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı.

GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ HEM MORAL HEM DE SERİ PEŞİNDE

2022 Dünya Kupası sonrası sıkışan maç trafiği nedeniyle hareketli geçecek ligde fikstür avantajı bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIM | TIKLA TAKİP ET

ASLAN'DA SAKATLIKLAR VE GELECEK MAÇLAR

Bu süreçte 5 maçı iç sahada oynayacak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Giresunspor deplasmanlarına gidecek.

Fenerbahçe maçı için şehir değiştirmeyecek Galatasaray, 12 Şubat'ta Gaziantep FK ile oynayacağı maça kadar sadece Giresun'a seyahat edecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Kazımcan Karataş'ın İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının yanı sıra Emre Taşdemir'in de sakatlığının nüksetmesi savunmanın solunda sıkıntı yarattı.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjo, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre Kılınç, Tasos, Ali Sowe

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