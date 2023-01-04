Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oldu! Yılın transferinde Beşiktaş detayı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den ayrılmak üzere olan Çağlar Söyüncü, sözlü olarak anlaşmaya varırken, transferde bir de Beşiktaş detayı ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, artık takımdan ayrılmak için adeta gün sayıyor.
2018 yılında 21.10 milyon bonservis bedeliyle Alman ekibi Freiburg'dan transfer edilen yıldız oyuncu, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamamıştı.
Takımın vazgeçilmez isimlerinden biriyken, yeni sözleşmeye imza atmadığı gerekçesiyle kulübeye çekilden Çağlar, devre arası transfer döneminde yeni takımına katılacak.
LEICESTER CITY BONSERVİS İSTİYOR
Leicester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ı devre arasında düşük de olsa bir miktar bonservis bedeli kazanarak satmak istiyor.
Çağlar ile ilgilenen takımların başında ise, Atletico Madrid geliyor. Aston Villa ve Roma'dan gelen teklifleri reddeden Çağlar'ın yeni durağı La Liga olacak, ancak iki koşul var.
ATLETICO İKİ KOŞULU YERİNE GETİRMEK ZORUNDA
Çağlar Söyüncü'yü kadroya katmak isteyen İspanyol ekibi iki koşulu yerine getirmek zorunda... İlk koşul, mevcut stoperlerden biriyle yolların ayrılması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ DETAYI
Atletico Madrid, Mario Hermoso ve Beşiktaş ile adı anılan Felipe'nin takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır. İkinci koşul ise, Leicester City transferin devre arasında gerçekleşmesine ancak bir miktar bonservis karşılığında müsaade edecek.
Atletico Madrid, İngiliz ekibinin bu isteğini yerine getirirse transfer devre arasında gerçekleşecek.
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