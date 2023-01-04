Çağlar Söyüncü’nün yeni adresi belli oldu! Yılın transferinde Beşiktaş detayı

LEICESTER CITY BONSERVİS İSTİYOR

Leicester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ı devre arasında düşük de olsa bir miktar bonservis bedeli kazanarak satmak istiyor.

Çağlar ile ilgilenen takımların başında ise, Atletico Madrid geliyor. Aston Villa ve Roma'dan gelen teklifleri reddeden Çağlar'ın yeni durağı La Liga olacak, ancak iki koşul var.