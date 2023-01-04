Icardi derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk’tan flaş açıklama

FENERBAHÇE HEP BİZDEN ÖNCE OYNUYOR

Okan Buruk maç öncesi açıklamasında, "Hiçbir şekilde eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. Sahada çıkıp gerekeni yapacağız. Ankaragücü iyi bir takım. Tolga Ciğerci'nin olmaması bizim için bir avantaj ama yine de iyi kadroları var. Fenerbahçe hep bizden önce oynadığı için, yine liderlik maçı olacak bizim için."