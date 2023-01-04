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Icardi derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Icardi derbiye yetişecek mi? Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk’tan flaş açıklama

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin konuştu. Buruk Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeceğini de duyurdu. Peki Icardi derbide oynayabilecek mi? İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray kritik maçta sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Okan Buruk, Icardi'nin Fenerbahçe derbisindeki durumu hakkında da konuştu.

FENERBAHÇE HEP BİZDEN ÖNCE OYNUYOR

Okan Buruk maç öncesi açıklamasında, "Hiçbir şekilde eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. Sahada çıkıp gerekeni yapacağız. Ankaragücü iyi bir takım. Tolga Ciğerci'nin olmaması bizim için bir avantaj ama yine de iyi kadroları var. Fenerbahçe hep bizden önce oynadığı için, yine liderlik maçı olacak bizim için."

45 BİN ORTALAMAMIZ VAR

"45 bin ortalama ile bu sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşmış kulübüz. Galatasaray kulübü çok önemli ve herkes bunun değerini bilmeli."

ICARDI DERBİDE OYNAYACAK MI?

"Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında kadroda olmasını ümit ediyoruz." şeklinde açıklamalarına son verdi.

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